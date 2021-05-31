Создай свою анимацию или интро
Создайте свой рекламный или информационный ролик вместе с компанией Introvideo.ru и ее многофункциональными шаблонами. Мы подберем креативный шаблон для Вашего видео, предложим оригинальный анимационный логотип, поможем создать анимированный каталог Вашего продукта. А яркие и красочные музыкальные визуализаторы вдохнут жизнь в Ваши музыкальные композиции и украсят презентацию любого проекта. Используя наш продукт, Вы легко создадите прекрасное и современное видео.
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Выберите любой шаблон из тематической категории
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Гибкий редактор видео
Простой в использовании редактор позволяет легко создавать видео, не требуя профессиональных навыков редактирования.
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Большой выбор сцен
В вашем распоряжении крутые заставки, анимация логотипов, изображения, видео с текстом и многое другое.
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Простая навигация
Коллекция шаблонов включает пять основных категорий и десятки под категорий, среди которых обязательно найдется шаблон, соответствующий вашему проекту
Усильте свою маркетинговую стратегию с помощью мощного яркого видео - которое запомнят Ваши клиенты!
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Настраиваемая цветовая гамма
Адаптируйте дизайн видео к стилю вашего бренда: используйте предустановленную цветовую схему или выбирайте цвета самостоятельно.
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Поддержка музыки и звуковых эффектов
Выберите музыкальный трек или звуковые эффекты, чтобы создать нужную атмосферу. Просмотрите нашу музыкальную коллекцию или загрузите свою музыку.
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Поддержка фото и видео
Загрузите свои медиафайлы и расскажите нам о своем проекте или компании. В редакторе также есть функция обрезки фото и видео.
Создавайте яркую видео – презентацию своего продукта вместе с креативными и эстетичными шаблонами нашей компании и Ваша реклама превратиться в центр притяжения потенциальных потребителей. Виузализируйте свои идеи, выражайте свои творческие замыслы и меняйте маркетинговую стратегию, идя в ногу со временем. Дерзайте! Творите! Развивайтесь! А Introvideo поможет Вам в Ваших замыслах и начинаниях!